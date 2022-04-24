أنقرة (زمان التركية) – زعم السياسي الكردي، محمد أمين بنجوني، أن تركيا تستعد لاجتياح مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين.

في حديثه إلى موقع “رووداو”الكردي العراقي، زعم بنجوني الذي كان صديقًا مقربًا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان منذ عقود، أن العملية العسكرية التركية الأخيرة، تعد استعدادًا لعملية شاملة لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية، والتي من المتوقع أن تبدأ في عام 2023.

قال بنجوني: “أعتقد أن هذه العملية هي تحضير للعملية الشاملة (المحتملة) التي أعلن عنها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات. لهذا السبب يخططون لشن هجوم واسع النطاق لغزو كردستان من الموصل إلى كركوك”.

وأكد بنجوني، أن تركيا أنشأت قوة عسكرية من التركمان في كركوك من أجل السيطرة على كركوك، مشيرا إلى أن تركيا تستخدم الحرب على حزب العمال الكردستاني ذريعة للسيطرة على آبار النفط وإمدادات الغاز الطبيعي في جنوب كردستان.

ويرى بنجوني أيضًا أن العملية العسكرية تهدف إلى الضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعارض محاولات تصدير نفط إقليم كردستان إلى أوروبا عبر تركيا ويسيطر على ما يقرب من نصف الغاز، لإعادة النظر في قراراته.