أنقرة (زمان التركية) – نصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت أطفال تركيا بعدم الإقدام على “الفساد” بعد الوصول إلى السلطة، بينما حثّ الشباب على تجنب الوقوع في براثن التكنولوجيا كرهائن.

جاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها للأطفال بمناسبة السيادة الوطنية ويوم الطفل، حسبما أفاد موقع “T24” الإخباري التركي.

وقال أردوغان موجهًا خطابه لأبناء الأمة التركية: “عندما يكون لكم رأي وتأثير في مجالات مختلفة من الحياة في المستقبل وعندما تتولون السلطة لا تستسلمون أبدًا للعصر ولا تفسدوا”.

ومن اللافت أن منظمة الشفافية الدولية وضعت تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، بعد أن كانت في المرتبة 86 في عام 2020، كما تظهر تقارير دولية أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في القطاعين العام والخاص في تركيا في ظل حكم أردوغان الذي يقرب من عقدين من الزمن.

أردوغان طالب أطفال بلاده أيضًا بإبداء العناية اللازمة بعوائلهم والاهتمام بمدرستهم، واستخدم التكنولوجيا دون أن يصبحوا عبيدا لها.

تحدث أردوغان أيضًا عن أطفال البلدان الأخرى التي مزقتها الحروب في المنطقة، مؤكدا أن عشرات الآلاف من الأطفال ضاعوا في المآسي التي تشهدها جميع أنحاء العالم.

يذكر أن تركيا تحتفل في 23 أبريل من كل عام بيوم السيادة الوطنية ويوم الطفل في احتفالات على مستوى البلاد.