كييف (زمان التركية) – أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد محادثة هاتفية لمناقشة الحاجة إلى الإجلاء الفوري للمدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها الدولة.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير، ناقش زيلينسكي وأردوغان الوضع الأخير على الأرض وعملية التفاوض خلال المكالمة الهاتفية.

تأتي المكالمة الهاتفية قبل يوم واحد من المحادثات المقررة بين الرئيس التركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شدد الرئيس زيلينسكي على ضرورة الإجلاء الفوري للمدنيين من ماريوبول، بما في ذلك آزوفستال، والتبادل الفوري للجنودالمحتجزين.

زيلينسكي قال في تغريدة عبر تويتر: “لقد بحثنا مع أردوغان مسار عملية التفاوض والتنسيق مع تركيا ودول أخرى للضمانات الأمنية لدولتنا. وطرحنا القضايا المتعلقة بالقدرات الدفاعية لأوكرانيا والأمن الغذائي العالمي المهدد بسبب عرقلة الملاحة في البحر الأسود”.

وكان زيلينسكي قال يوم السبت: “إن محادثات السلام مع روسيا في تركيا تعتمد على زعيم الكرملين فلاديمير بوتين، غير أننا نريد إجراء محادثات جوهرية في محاولة لإنهاء الحرب.. وأعتقد أن من بدأ هذه الحرب سيتمكن من إنهاءها”، على حد تعبيره.

تركيا تواصل الحياد فيما يخص الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، على عكس حلفائها الغربيين الذين فرضوا عقوبات واسعة على روسيا.