كوباني (زمان التركية) – شن الجيش التركي سلسلة جديدة من الضربات الجوية على الأجزاء التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا خلال الأسبوع الماضي وسط حملة برية وجوية متواصلة في كردستان العراق تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.

ذكرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية يوم السبت أن أربع قذائف مدفعية على الأقل ضربت يوم الجمعة مدينة كوباني السورية ذات الأغلبية الكردية، مما أدى إلى إصابة مدنيين.

كما استهدف الجيش التركي جنوداً من الجيش السوري في قرية زور مغار، على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من كوباني، وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجنود الأمريكيين أجريا تدريبات عسكرية مشتركة في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

يشار إلى أن تركيا تعارض دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة.

وكان القائد المشارك لقوات الميليشيا المدعومة من الولايات المتحدة في كوباني قتل في غارة تركية بطائرة مسيرة يوم الأربعاء، وذلك إلى جانب مقاتلتين أخريين من وحدات حماية المرأة التي يقودها الأكراد.

وأكد المتحدث باسم القوات الكردية فرهاد شامي لوسائل الإعلام أن القوات التركية شنت أربع ضربات أخرى بطائرات مسيرة على الجانب السوري من الحدود خلال الأيام العشرة الماضية، مستهدفة منشآت تستخدمها قوات الأمن المحلية.

وتزعم الحكومة التركية أنها تنفذ عمليات برية وجوية في كل من سوريا والعراق باعتبارها إجراء وقائيا لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام البلدين كقاعدة لشن هجمات على تركيا.