إسطنبول (زمان التركية) – كشفت المعطيات أن عدد السياح الذين زاروا تركيا في الربع الأول من العام الحالي اقترب من مستويات ما قبل الوباء على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

وفقًا لبيانات مركز السياحة الرئيسي في أنطاليا، فإن عدد السائحين الذين زاروا أنطاليا جوا بين 1 يناير و 23 أبريل بلغ 1.02 مليون سائح، بعد أن كان الرقم عند 412 ألفا و729 سائحا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وكشف المعطيات أيضًا أن نحو 1.2 مليون شخص زاروا المدينة والمنطقة المحيطة بها في نفس الفترة من عام 2019 قبل انتشار جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد دخل تركيا من السياحة؛ وذلك لأن الروس والأوكرانيين شكلوا أكثر من ربع إجمالي زوار تركيا العام الماضي.

والحكومة التركية تولي اهتماما كبيرا بعائدات السياحة باعتبارها أحد المقومات المساعدة في استقرار الليرة بعد أن فقدت 44 في المائة من قيمتها في عام 2021.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية تتوقع قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا أن عائدات السياحة لهذا العام قد تساوي أو تتجاوز الرقم القياسي البالغ 35 مليار دولار الذي حققته البلاد في عام 2019.