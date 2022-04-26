أنقرة (زمان التركية) – أقر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، بارتفاع الأسعار في تركيا، وبررها بعوامل خارجية مثل الحرب في أوكرانيا، وقال إنه سيكون هناك تحسن تدريجي بعد العيد.

حضر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب عمر تشاليك، فاعلية في جامعة أوسكودار نظمها فرع شباب الحزب في إسطنبول.

وخلال الاجتماع قال تشاليك، إن حزب العدالة والتنمية أنقذ تركيا في السابق من الديون المثقلة والتضخم وعجز الحساب الجاري والدخل القومي المنخفض للغاية، مشيرا إلى أن السياسات التي قادها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقلت تركيا إلى مكانة قوية للغاية.

سجل معدل التضخم النقدي مؤخرًا في تركيا ارتفاعا قياسيا وبلغ أكثر من 61 بالمئة، وفق البيانات الرسمية لشهر مارس الماضي.

وأضاف تشاليك: “الآن نحن نمر في اضطراب. مشاكل في سلسلة التوريد مع حرب أوكرانيا، وأرقام التضخم التي لم نشهدها منذ عقود في العديد من البلدان في العالم. ما يحدث، بالطبع، يؤثر علينا أيضًا”.

وأكد تشاليك أنه بعد عطلة العيد، ستشهد تركيا انتعاشًا بطيئًا، وبعد سيتسارع هذا الانتعاش خطوة بخطوة.

وتابع تشاليك: “تأكدوا من أننا على دراية بما يحدث في السوق التركي، وما يشغل إخواننا الصغار، ونقوم بتقييمه كل يوم، وليس لدينا شك في أننا سنجد حلولًا قوية من شأنها القضاء على الانعكاسات السلبية لهذا الاضطراب الذي يمر به العالم، تمامًا كما وجدنا حلولاً من قبل”.