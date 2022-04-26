أنقرة (زمان التركية) – تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في تركيا بسبب ارتفاع الأسعار، وقبيل حلول عيد الفطر المبارك، لا يوجد إقبال على شراء مستلزمات إعداد الحلوى كما في السابق.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، قال إنه أجرى زيارة لبائعي الحلقوم وحلوى العيد قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

البرلماني قال إنه استمع لمشاكل الباعة، حيث أوضح التجار أنه خلال السنوات الماضية كان بإمكانهم شراء عدة أطنان من السكر غير أنهم يكتفون حاليا باحصول على 150 -200 كيلوجرام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السكر والمواد الأخرى.

البرلماني نقل عن أحد التجار قوله، إن هذا التراجع ليس نابعا من شح السلعة بل من ارتفاع سعرها وعجزهم عن تحقيق مبيعات، وأضاف قائلا: “خلال العام الماضي كان سعر الكيلو يتراوح بين 13 و15 ليرة. وعلى الرغم من بلوغ السعر الفعلي للسكر 60 ليرة كنا نبيعه مقابل 50 ليرة كي يتمكن المواطن من الشراء”.

وأوضح التجار أن ارتفاع سعر السكر أسفر عن ارتفاع سعر حلوى العيد مؤكدين أن سعر جوال السكر كان يتراوح بين 200 و230 ليرة قبل بضعة أشهر غير أنه الآن ارتفع إلى 1000 ليرة.

تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 61 بالمئة، وفق البيانات الرسمية لشهر مارس الماضي.