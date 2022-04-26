أنقرة (زمان التركية) – وجه نائب رئيس حزب المستقبل التركي، كريم روتا، انتقادات للحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكًا على ضرورة وضع برنامج انتخابي للمعارضة يتضمن حلولا اقتصادية.

تركيا أزمة اقتصادية منذ سبتمبر/ أيلول من عام 2021، ويتخوف خبراء الاقتصاد من وضع صعب بسبب التراجع الحاد في قيمة الليرة عقب خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وفي تصريحاته بهذا الصدد أفاد روتا أن قادة الأحزاب السياسية الستة سيعلنون عن إجراءات أكثر وضوحا فيما يخص الاقتصاد خلال الاجتماع الذي سينعقد في 29 مايو، مشددا على أهمية وضع برنامج انتخابي للمعارضة يتضمن حلولا اقتصادية

وأضاف روتا أنه لأول مرة في تاريخ تركيا تتجاوز فوائد القروض قيمة القروض الفعلية مفيدا أن الحكومة الحالية تركت للأجيال القادمة إرثًا من القروض.

وتشير بيانات اتحاد البنوك التركي إلى ارتفاع عدد غير القادرين على سداد ديونهم للبنوك إلى 367 ألف شخص هذا العام، بعدما كان الرقم يبلغ 132 ألف شخص خلال الشهرين الأولين من العام الماضي.

هذا وأكد روتا أنه لن ينعم أحد بالراحة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بهذه النسبة القياسية.

تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 61 بالمئة، وفق البيانات الرسمية لشهر مارس الماضي.