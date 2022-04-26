أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تشهد أسعار السيارات في تركيا زيادة بنسبة 25%.

بسبب الزيادات في التكلفة خلال الإنتاج بسبب مع الحرب الروسية الأوكرانية ستحدث زيادة في أسعار السيارات، بحسب ممثلي قطاع السيارات، الذين يتوقعون ارتفاعا بنسبة 25 في المائة بداية من مايو القادم.

ضياء ألب جولان، عضو جمعية لجنة مبيعات وخدمة المركبات بغرفة تجارة اسطنبول، قال إنه من المتوقع أن تزيد تكلفة إنتاج السيارة بنسبة 25 بالمائة، مؤكدا أن السوق قد تراجع في السنوات الأخيرة.

وأضاف جولان: “استمر السوق في الانخفاض هذا العام أيضًا. خسرنا 30 في المائة في مارس. هذه المرة، هناك توقع بزيادة قدرها 25 في المائة بسبب المشاكل الخارجية التي لا نتسبب فيها”.

رئيس جمعية موزعي السيارات علي حيدر بوزكورت، أكد أن الزيادات الجديدة في أسعار السيارات أمر لا مفر منه بسبب زيادة التكاليف في الصناعة، مضيفا: “في الآونة الأخيرة، ستؤدي الزيادة القياسية في أسعار المواد الخام والزيادة في تكاليف الخدمات اللوجستية إلى زيادة السيارات. سنبدأ في رؤية هذه الارتفاعات من مايو ويونيو”.