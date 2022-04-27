أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 2 مليون و249 ألف مشترك خلال عام 2021 المنصرم.

وارتفعت نسبة المقطوع عنهم الخدمة من عام 2020 حتى عام 2021 من 0.45 في المئة إلى 0.61 في المئة خلال عام واحد فقط، إذ تعكس الإحصاءات الرسمية إنهاء 97 اشتراك مقابل كل 100 اشتراك جديد.

وفي عام 2020 بلغت نسبة قطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد نحو 87 من بين 100 اشتراك، إذ شهد عام 2020 قطع الغاز الطبيعي عن 797 ألف مشترك، لعجزهم عن سداد الفواتير غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2021 متجاوزة مليون و148 ألف مشترك.

شهدت تركيا مطلع العام رفع رسوم عدد من الخدمات من بينها الغاز الطبيعي والكهرباء.

إسبرطة في الصدارة

وفي مدينة إسبرطة التركية ارتفع عدد فواتير الغاز الطبيعي غير المسددة خلال العام الأخير من 2938 فاتورة إلى 15 ألف و891 فاتورة.

وخلال الفترة عينها تم قطع الغاز الطبيعي عن 314 ألف منزل في إسطنبول و131 ألف منزل في أنقرة لعجزهم عن سداد الفواتير.