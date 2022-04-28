أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد النقابات العمالية في تركيا أن حد الجوع في تركيا وصل إلى 5323 ليرة وحد الفقر إلى 17340 ليرة.

وفق مسح شهر أبريل لحد الجوع والفقر الصادر عن اتحاد النقابات العمالية التركية، فإن الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لأسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف هو 5 آلاف 323 ليرة تركية.

أما المبلغ الإجمالي للطعام والنفقات الشهرية الأخرى المطلوبة للملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والمياه والوقود) والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة (خط الفقر) هو 17 ألف و 340 ليرة تركية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للموظف الأعزب إلى 6 آلاف و 965 ليرة تركية شهريًا.

وبهذه النتائج، يكون قد ارتفع حد الجوع إلى 1،70 ليرة تركية فوق الحد الأدنى للأجور، والذي كان 4،253 ليرة تركية.

وبلغت الزيادة في الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق الذي يجب على أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة توفير “الطعام” 8.02 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

يجري اتحاد النقابات العمالية مسح كل شهر من أجل الكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتحديد انعكاسات تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.