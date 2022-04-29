أنقرة (زمان التركية) – أعربت تركيا لإثيوبيا عن تعازيها في مقتل 21 شخصا جراء هجوم استهدف مراسم جنازة بمدينة غوندار شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، “تلقينا بحزن عميق نبأ فقدان 21 شخصا حياتهم خلال أحداث استهدفت مراسم جنازة وطالت بعض المساجد بمدينة غوندار الإثيوبية”.

وأضافت: “ندين هذه الاعتداءات التي وقعت في شهر رمضان المبارك، ونرجو من الله أن يرحم ضحايا تلك الأحداث المأساوية، ونتمنى الصبر والسلوان لذويهم”.

وأعربت الخارجية التركية عن ثقتها بأن السلطات الإثيوبية “ستنفذ العملية القضائية بدقة حول تلك الأحداث”.

وكان في يوم الثلاثاء، قد أعلن مجلس الشؤون الإسلامية في مدينة أمهرة بإثيوبيا، مقتل 21 شخصا جراء هجوم استهدف مراسم جنازة، بمدينة غوندار شمالي البلاد.

وأضاف المجلس في بيان أن الهجوم طال بعض المساجد وممتلكات المسلمين بالمدينة.