أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية على البرلماني أوزجور أوزال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان.

وأعلن محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، أنه تم رفع دعوى تعويض ضد أوزجور أوزال، بقيمة 250 ألف ليرة تركية عن الأضرار غير المادية.

يأتي ذلك عقب تعليق أوزال على قرار المحكمة بالسجن المؤبد المشدد على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، في قضية جيزي بارك.

واستهدف أوزال خلال تصريحاته أردوغان، حيث قال إن نظام الرجل الواحد في تركيا هو من أصدر القرار في محاكمة أحداث جيزي.

وأضاف أوزال: “معًا لن نخاف ما دمنا نعرف ما يحاول من حولنا أن يفعله. سيرتجف السادة الجبناء في نظام القصر هذا. قضية جيزي بارك حرة وكافالا حر وسيحاسب رجب طيب أردوغان من قبل التاريخ”.

وكان أردوغان قال قبل زيارته للمملكة العربية السعودية، إنه سيتم محاسبة أوزال على تصريحاته، مؤكدا أنه لن تتم مقاضاة أوزال فقط، بل أيضا سيتم محاكمة أشخاص آخرين.

تراوحت الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضمن قضية أحداث جيزي بين المؤبد المشدد والسجن 18 عاما.

وأثارت الأحكام القضائية موجة دولية من الإدانات، إذ صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.