أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه إذا لم تكن هناك ديمقراطية فلن يكون هناك سياسي أو قائد حقيقي.

تصريحات إمام أوغلو جاءت خلال حفل إفطار نظمه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان في إسطنبول.

وأوضح إمام أوغلو أن مفاهيم مثل “الإدارة الديمقراطية”، لا يمكن الحديث أبدا عنها، إذا لم تكن هناك ديمقراطية، لأنه إذا فقدت الديمقراطية فلن يكون هناك سياسي أو قائد حقيقي.

وحول اتفاق 6 أحزاب سياسية معارضة على استعداة نظام الحكم البرلماني، أضاف إمام أوغلو: “في القرن الثاني للجمهورية، سنفتح صفحة جديدة، وسنقيم حياة حرة وسعيدة مع اختلافاتنا في هذا البلد. التطور الأهم الذي يعطي الأمل هو بلا شك حقيقة أن هناك 6 أحزاب سياسية اجتمعت مع التصميم على نقل تركيا إلى نظام برلماني معزز”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن 6 أحزاب سياسية وقادتها يتحملون مسؤولية كبيرة، متابعا: “مع هذا الشعور بالمسؤولية، أود أن أشكر جميع القادة الذين يأملون في بلدنا، وخاصة السيد علي باباجان، الذي شرفنا بدعوتنا جميعاً إلى هنا اليوم”.

وفي وقت سابق تحدى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخسارة الانتخابات المقبلة.

قال عمدة إسطنبول في تصريحات لموقع “Balkan Insight” في البوسنة والهرسك، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تركيا في عام 2023، سيخسر فيها أردوغان مثلما خسر بلدية إسطنبول في انتخابات 2019.

وشهدت الانتخابات البلدية في إسطنبول منافسة حادة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وكان هناك إصرار شخصي من الرئيس رجب طيب أردوغان على إنجاح مرشحه بن علي يلدريم أمام منافسه أكرم إمام أوغلو، وتم الطعن من قبل حزب العدالة والتنمية في نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات التي أعلن فيها فوز إمام أوغلو، لتعقد الجولة الثانية ويفوز بها إمام أوغلو مجدًا.