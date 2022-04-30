أنقرة (زمان التركية) – اخترق مجموعة قراصنة تابعين لزعيم المافيا التركي، سادات بكر، حسابا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لصحيفة “يني آقيت” التركية الموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

المجموعة التي تسمى “XYBrothers”، نشرت بيانا على الحساب الرسمي لصحيفة “يني آقيت” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في البيان تم وصف كل العاملين في الصحيفة بـ”الكلاب”، ونشرت صورة زعيم المافيا التركي، سادات بكر، المقيم حاليا في الإمارات.

وقالت المجموعة في بيانها: “أعزائي في يني آقيت، قدموا بعض الأخبار المحايدة، إذا كان لديكم القليل من الشرف. سيأتي الوقت… وترتدي طوق كلب كونوا مطمئنًين”.

ونشرت عبارات أخرى مثل “تم اختراقك يا حبيبي”.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت السلطات التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.