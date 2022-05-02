طرابزون (زمان التركية) – شهدت مدينة طرابزون التركية، احتفالات عارمة، بمناسبة فوز فريقها بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ 38 عاما، إثر تعادله مع فريق أنطاليا سبور، في الجولة الـ35 من الدوري.

وحسم طرابزون سبورت اللقب لصالحه، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول ملاحقيه، حيث تفصله 9 نقاط عن وصيفه فنربخشه.

واجتاحت جماهير النادي الملعب بعد نهاية المباراة، فرحا بعودة الكأس إلى خزائن النادي لأول مرة منذ 38 عاما، متفوقا على كبار الأندية التركية كغلطة سراي وبيشكتاش، إضافة للمنافس فنربخشة.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النادي ومشجعيه وجميع سكان ولاية طرابزون الواقعة شمال غربي البلاد، بهذا الإنجاز.

وقال أردوغان في “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر” مرفقة بمقطع فيديو للرئيس التركي وهو يقوم باتصال مع رئيس النادي: “تابعنا مباراة بطولة طرابزون سبور عن كثب. كما اتصلت بالرئيس أحمد آغا أوغلو عبر الهاتف وأبلغته بالتهاني”.