جرابلس (زمان التركية) – نجا شابان من الموت بعد تعرضهما لمحاولة اغتيال في مخيم الهول الذي يضم عوائل أعضاء في تنظيم “داعش” شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “هاوار” التابعة لـ “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” عن مصادر أمنية أن خلايا من “داعش” أقدموا على محاولة الاغتيال، وقالت إنهما أصيبا بجروح بليغة، ونقلا على إثرها إلى مشافي الحسكة.

وأوضحت مصادر الوكالة أن معلومات وردت حول محاولة الاغتيال، داخل المخيم وتبين للدورية الأمنية أن “شخصين تعرضا لإطلاق نار من مسدس عيار 9 مم من قبل خلايا لمرتزقة داعش، وتم نقلهما إلى مشفى الهلال الأحمر الكردي في المخيم”.

وأضافت المصادر أن الجريح الأول تعرض لطلقتين واحدة في الرأس والثانية في اليد اليمنى، وكانت حالته مستقرة، أما الجريح الثاني فأصيب بطلقتين في الرأس وكانت حالته حرجة.

وقالت المصادر إن الجريح الأول قال إن ثلاثة مسلحين اختطفوا الشابين، وحاولوا الحصول على معلومات حول “من أفرغ مستودعات الفيز الخامس من المخيم ثم أطلقوا عليهما النار من مسدس ولاذوا بالفرار”.