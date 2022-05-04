أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا، أمس الثلاثاء، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” خلال عملية “المخلب ـ القفل”، في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن “العملية الجارية ضد العناصر الإرهابية بشمال العراق، مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها”، بحسب البيان.

ولفتت إلى أن “المدفعية التركية تقوم بدك مخابئ وأوكار الإرهابيين ومستودعات الذخيرة التابعة لهم في المنطقة”، على حد وصف البيان.

وأضافت: “تم تحييد (قتل) عنصرين، ليرتفع الإجمالي إلى 63 إرهابيا منذ انطلاق العملية أواسط أبريل الماضي”.​​​​​​، كما ذكر البيان.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان، في شمال العراق.