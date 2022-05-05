أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن استياء الأتراك من الوضع الاقتصادي الحالي في ظل التضخم النقدي المرتفع.

استطلاع رأي بعنوان “القلق العالمي” أجرته شركة إبسوس، تضمن سؤالا للمشاركين بعنوان: “كيف تصف اقتصاد بلدك”، وأجاب 82٪ من المشاركين من تركيا بـ “سيء” على السؤال.

بعد مشاركة 19000 شخص في 27 دولة في الفترة ما بين 25 مارس و 3 أبريل، تبين أن تركيا هي الدولة الخامسة التي يعتقد شعبها أن الاقتصاد سيء للغاية، بعد الأرجنتين وبيرو واليابان وكولومبيا.

وبينما يقول 35 في المائة من الناس في المتوسط ​​العالمي أن اقتصاد بلدهم في حالة جيدة، فإن هذا المعدل لا يتجاوز 18 في المائة في تركيا.

كما وجه للمشاركين سؤال”هل تعتقد أن بلدك يسير في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟” في المتوسط ​​العالمي، أجاب 63 بالمائة من الناس، “نحن نسير في الاتجاه الخاطئ”.

وفي تركيا، تبلغ نسبة أولئك الذين يقولون “إننا نسير في الاتجاه الخاطئ” 78 بالمائة، وبهذه النسبة، تحتل تركيا المرتبة الرابعة بين 27 دولة بعد بيرو والأرجنتين وكولومبيا، التي لا يدعم مواطنوها الاتجاه الذي تسير فيه الدولة.

يذكر أن البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن الحكومة، أشارت إلى أن التضخم في تركيا بلغ نحو 70 بالمئة.