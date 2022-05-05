أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تحالف تنظيم حزب العمال الكردستاني مع تنظيمات في إحدى الدول المجاورة لتركيا.

وأفاد البنتاجون في تقريره أن العمال الكردستاني بدأ تعاونا مع الميليشيات العراقية المسلحة المدعومة من إيران بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق.

التقرير الشامل الجديد الصادر عن البنتاجون، زعم أن الميليشيات المدعومة من إيران شنت هجمات ضد القوات التركية في سوريا والعراق خلال الأشهر الأخيرة، وأن بعض هذه الهجمات التي وقعت داخل العراق تمت بالتعاون مع عناصر العمال الكردستاني.

وذكر التقرير أن مجموعة جديدة من الميليشيات المدعومة من إيران شنت هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية تركية في شمال الموصل عقب الهجمات التي شنتها تركيا في فبراير/ شباط الماضي بشمال العراق ضد عناصر العمال الكردستاني.

وخلال التقرير توقعت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية مواصلة العمال الكردستاني التنسيق مع المليشيات الشيعية العراقية فعل على استهداف تركيا لعناصر العمال الكردستاني.

وفيما يخص مساعي تلك الميليشيات من التعاون مع العمال الكردستاني أشار التقرير إلى احتمالية كون تلك الميليشيات تسعى للتظاهر بمظهر “حماة استقلال العراق” من خلال مهاجمتها القوات التركية عقب العملية العسكرية التي تنفذها تركيا.