طرابلس (زمان التركية) – كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” عن امتعاض تركي متزايد من الخط المتشدد الذي يسلكه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مشيرا لتوجه أنقرة نحو التخلي عنه ودعم منافسه فتحي باشاغا.

وعزى الموقع تغير الموقف التركي بعد زيارة سرية أجراها باشاغا رفقة عدد من نوابه وأعضاء حكومته إلى أنقرة في 30 أبريل الماضي، قابل خلالها رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي إبراهيم كالين.

وذكر الموقع الناطق باللغة الفرنسية أن باشاغا يعوّل على تغيير الموقف التركي لصالحه لدعم جهود دخول العاصمة طرابلس، ومباشرة السلطة منها بعد توتر الوضع واشتداد حدة الخلاف مع الدبيبة الرافض لتسليم السلطة.

وأشار إلى أن رجب طيب أردوغان أصبح غير مرتاح بشكل متزايد لخط الدبيبة المتشدد.

وشهد موقف تركيا تجاه الأزمة الليبية تغيرا لافتا مع الانفتاح على مجلس النواب، وتحسين العلاقات مع الأطراف الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي، حيث لا تزال تركيا تحتفظ بوجود عسكري معلن في غرب البلاد.