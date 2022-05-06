نور سلطان (زمان التركية) – أعلن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة “أستانا” أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

وقال: “آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي”.

وأضاف: “تم تحديد موعده بشكل مبدئي، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام”.

وتابع: “لقد ناقشنا ذلك مع إيران وتركيا، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين”.

وانعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة “أستانا” في الفترة يومي21 و22 ديسمبر 2021 في العاصمة الكازاخية نور سلطان.