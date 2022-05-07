أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل الفقر الدائم في تركيا وفق بيانات رسمية، لكن بنسبة أقل مما أعلن عنها اتحاد النقابات العمالية في تركيا.

هيئة الإحصاء التركية قالت إن نتائج مسح الدخل وظروف المعيشة لعام 2021، تشير إلى ارتفع معدل الفقر الدائم بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق ليصبح 13.8 في المائة.

وأضافت الهيئة أن نسبة من يملكون مسكنًا في تركيا بلغت 57.5٪ في عام 2021، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية، وبلغت نسبة من يعيشون في مساكن بالإيجار 26.8٪.

وفي حين أن 34.3 في المائة من السكان يعانون من مشاكل مثل التدفئة، فإن 33.9 في المائة منهم يعانون من مشاكل الأسقف المتسربة والجدران الرطبة وإطارات النوافذ الفاسدة، و 23.4 في المائة منهم يعانون من تلوث الهواء الناجم عن حركة المرور أو الصناعة.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع معدل أولئك الذين لديهم مدفوعات ديون أو أقساط، بخلاف شراء المساكن ونفقات الإسكان بمقدار 5.4 نقطة وأصبح 63.7 في المائة. في حين أن هذه المدفوعات لم تفرض عبئًا على 6.6 في المائة من السكان، فقد جلبت عبئًا ثقيلًا على 23 في المائة.

وبلغ معدل الحرمان المادي الشديد 27.4٪ في عام 2020، وانخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية في نتائج مسح 2021 إلى 27.2٪.

وبحسب بيانات معهد الأحصاء، ارتفع متوسط ​​الدخل المتاح للأسر المعيشية السنوي في تركيا بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2020 وبلغ 76 ألف 733 ليرة العام الماضي.

ارتفاع حد الفقر في تركيا

من جهة أخرى أعلن اتحاد النقابات العمالية في تركيا قبل أيام أن حد الجوع في تركيا وصل إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.

وفق مسح شهر أبريل، بلغت الزيادة في الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق الذي يجب على أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة توفير “الطعام” 8.02 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.