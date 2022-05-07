أنقرة (زمان التركية) – دافع الصحفي التركي، جيم كوتشوك، عن أهمية وجود اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل تزايد الدعوات لإعادتهم إلى بلدهم.

جيم كوتشوك، نشر مقالا في صحيفة “تركيا” المقربة من حزب العدالة والتنمية، استخدم فيه تعبيرا مماثل لتصريح وزير الداخلية سليمان صويلو بأن السوريين يعملون في مصانع بأجر رخيص وبدون تأمين.

وذكر كوتشوك أن بعض القطاعات، ستواجه صعوبة في العثور على عمال إذا غادر السوريون.

وأضاف كوتشوك: “الهجرة غير الشرعية غير مسموح بها بالفعل، وواجبنا هو حماية الحدود، ولكن القول بأن نرحل الشخص الذي لجأ إلى بلدنا، يعني أننا نتركه للموت. رأى العالم كله أن نظام بشار الأسد ألقى الناس في الحفر وأحرقهم بصب الغاز عليهم”.

ولفت كوتشوك إلى أن الذين يفجرون قضية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون أن سبب بطالة الشباب الأتراك هو عمالة السوريين، وهو أمر غير حقيقي.

وأكد الكاتب التركي أن الحكومة على علم بكل منشورات الكراهية والتأجيج ضد السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، و”سيتم تقديم شكوى جنائية ضدهم” .

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكر مؤخرا أن سيتم تنطيم “عودة طوعية” لنحو مليون سوري، بعد تهيئة الأوضاع لهم في شمال سوريا، كما أعلن وزير الداخلية أنه لن يتم السماح بعودة السوريين الراغبين في أداء إجازة العيد ببلدهم إلى تركيا.

وهناك مطالبات واسعة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد أكثر من 10 سنوات قضوها في تركيا.