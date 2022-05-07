أنقرة (زمان التركية) – قال دبلوماسي غربي لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إنه من غير الواضح ما إذا كان أردوغان يعتزم التنحي إذا خسر الانتخابات، مشيرا إلى أنه إذا كانت النتائج قريبة من بعضها البعض، فإن الانتخابات ستحمل الكثير من المشاكل.

في التحليل الإخباري الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بعنوان “التغلب على أردوغان: المعارضة تبحث عن أفضل مرشح في تركيا”، تمت مناقشة المرشحين الرئاسيين المحتملين الذين قد تقدمهم المعارضة ضد زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2023.

أن تأخر المعارضة في إعلان مرشحها قد يتسبب في ضياع فرصتها في الفوز.

وأشار التحليل إلى أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يعد هو المرشح الأكثر احتمالا للفوز أمام أردوغان، بينما إذا كان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، هو مرشح المعارضة ضد أردوغان، فإن الأخير سيأكله حيا “سيهزمه”.

وبحسب التحليل، فإن قيادي كبير في المعارضة التركية، أكد أن كيليتشدار أوغلو حريص على الترشح في الانتخابات، ولكنه سيكون المرشح الأقل حظا في الفوز أمام أردوغان.

وذكر هذا المسؤول أن المرشحان اللذان يمكنهما التنافس مع أردوغان، هما عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش.