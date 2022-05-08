أنقرة (زمان التركية) – شارك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر جماهيري بولاية بنسلفانيا لدعم جراح القلب التركي الشهير، محمد أوز، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ، ومقدم برنامج “دكتور أوز”.

وفي كلمته خلال اللقاء الجماهيري ذكر ترامب أنه لا يخشى دعم المرشحين الاستثنائيين مثل دكتور أوز، مفيدا أنه يعرفه منذ فترة طويلة وأن الناخبين الجمهوريين سيصوتون له لمنحه مقعدا داخل مجلس الشيوخ ليصبح صوتا لهم داخل المجلس.

وأوضح ترامب أن فرص أوز للفوز بالانتخابات تفوق المرشحين الآخرين، قائلا: “البرنامج التلفزيوني الخاص به كان رائعا. إنه يتعرض لسلسلة من الهجمات الجائرة والمخيفة والعارية تماما من الصحة”.

وأضاف ترامب أن جميع المرشحين الذين دعمهم في الانتخابات الأولية بولايتي أوهايو وإنديانا فازوا بالانتخابات، وأن هذا الأمر دليل على تحول الحزب الجمهوري.

وفي كلمته قبيل ترامب، وجه دكتور أوز اتهامات إلى منافسيه مشددا على ضرورة توجيه لكمات مجازية في الحرب الثقافية ضد الديمقراطيين.

هذا وسيطرح مرشحو حزبي الجمهوريين والديمقراطيين أوراقهم الرابحة خلال الانتخابات التمهيدية التي ستقام في السابع من الشهر الجاري وذلك كي ينالوا فرصة المشاركة بالانتخابات النصفية التي ستشهدها الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويتنافس المرشحون خلال الانتخابات النصفية على 100 مقعد بمجلس الشيوخ وسائر مقاعد الكونغرس البالغ عددها 435 مقعدا.

جدير بالذكر أن دكتور أوز أعلن في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين بولاية بنسلفانيا.

وبعد مهاجمته لكونه يحمل الجنسية التركية، أعلن محمد أوز، أنه سيتنازل عن جنسيته التركية، حال فوزه بعضوية مجلس الشيوخ كمرشح عن الجمهوريين عن ولاية بنسلفانيا.

ويواجه أوز، الذين ينحدر من أسرة تركية مقيمة بالولايات المتحدة، منافسه محتدمة لنيل لقب مرشح الجمهوريين عن ولاية بنسلفانيا.

وكان ماكورميك، الذي يترأس شركة Bridgewater Associates الاستثمارية، قد سأل أوز خلال سباق الترشح عن سبب أدائه الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش التركي عوضا عن الجيش الأمريكي.

وفي رد منه على هذا أفاد أوز أن الجنسية المزدوجة بدأت في صرف الانتباه عن الحملة وهو ما دفعه أن يقرر بعد مشاوراته مع عائلته أن يتنازل عن الجنسية التركية حال دخوله مجلس الشيوخ.

وأكد أوز أن السبب الرئيسي لعدم تنازله عن الجنسية التركية حتى الآن هي والدته التي تعاني من الزهايمر، مفيدا أن ظل مواطنا تركيا حتى اللحظة كي يتمتع بالصلاحية القانونية لاتخاذ أي قرار يتعلق بصحة والدته داخل تركيا.

هذا ولم تُمنح عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل لشخص يحمل جنسية مزدوجة، وفي عام 2014 تنازل عضو مجلس الشيوخ عن مدينة تكساس تيد كروز، عن جنسيته الكندية.

محمد أوز الجراح والمذيع الأمريكي ذو الأصول التركية، كان قد دافع مؤخرًا في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن حركة الخدمة وقال إن الادعاءات حول تورط الحركة في الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف يوليو 2016، “ليست ذات مصداقية”.

أوز مقدم برنامج دكتور أوز شو الحواري التلفزيوني الأمريكي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قال إن ملهم حركة الخدمة محمد فتح الله جولن سيبقى في بنسلفانيا، ولا يمكن لأحد أن يلمسه.

كما انتقد الدكتور الأمريكي الشهير شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وأكد أوز أنه لا يهتم بما إذا كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحب المواقف التي يتخذها، مشيرا إلى أنه واثق من أن بعض تصريحاته خلال الحملة الانتخابية لم تنل إعجاب أردوغان.