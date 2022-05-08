أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا، آدم شكر، رئيس شعبة حزب النصر بمنطقة أرناؤوط كوي في مدينة إسطنبول.

وعبر تويتر نشر نائب رئيس حزب النصر، آدم تاشكايا، تغريدة أفاد خلالها أن قرار الاعتقال جاء بسبب عبارة “سيأتي حزب النصر وسيرحل اللاجئين” الموجودة على إحدى لوحات الحزب.

وأوضح تاشكايا أن رئيس شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، هاكان أكشيت، توجه برفقة وفد إلى مركز شرطة أرناؤوط كوي لدعم شكر.

وفي السياق نفسه قال رئيس الحزب، أوميت أوزداغ، في تغريدته إنه تم إلى إحالة شكر للنيابة بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والحقد، مفيدا أن العبارة محط القرار لا تعد جريمة بل مطلب قومي.