أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب العمال التركي، أركان باش، إن الإعلان عن ترحيل اللاجئين السوريين بمثابة استعراض انتخابي لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية سيفتح الباب مجددًا أمام أضعاف اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم إلى سوريا.

إركان باش، قال سيرحل مليون سوري، وفي المقابل سيستقدمون خمسة ملايين -من جنسية أخرى- بدلا منهم.

أركان باش، أكد خلال مشاركته في نقاش حول اللاجئين على قناة Halk TV، أن حزب العدالة والتنمية يستخدم طالبي اللجوء كورقة مساومة ضد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف باش: “الحكومة تستخدم هؤلاء المهاجرين لاغتصاب حقوق الشعب التركي”. أضاف منتقدًا “يتدخلون في سوريا. وبعد ذلك يقولون سنعيد اللاجئين إلى بلادهم”.

باش اتهم أردوغان بدعم الأحداث التي شهدها الوطن العربي والمعروفة باسم “الربيع العربي” وقال “يجب أن يحاسب الشخص المسؤول عن ذلك. يجب أن حزب العدالة والتنمية حول الشرق الأوسط إلى ساحة معركة”.

وكانت تركيا قطعت علاقتها الدبلوماسية مع سوريا، عقب اندلاع الحرب الأهلية، وأعلنت دعم المعارضة المسلحة.

وفي إشارة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن “عودة طوعية” لمليون سوري إلى بلادهم، اعتبر رئيس حزب العمال أن الحزب الحاكم يريد تقديم “استعراض قبل الانتخابات”، قال باش: “على ما يبدو؛ سيقدم حزب العدالة والتنمية استعراضا خلال طريقه إلى الانتخابات، ولكن المليون شخص الذين سيعيدهم إلى بلادهم، سيأتي بدلا منهم 5 ملايين آخرين”.

يذكر أن هناك مطالبات واسعة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد أكثر من 10 سنوات قضوها في تركيا، واستجابة نادرة لذلك أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤخرا أن سيتم تنطيم “عودة طوعية” لنحو مليون سوري، بعد تهيئة الأوضاع لهم في شمال سوريا، كما أعلن وزير الداخلية أنه لن يتم السماح بعودة السوريين الراغبين في أداء إجازة العيد ببلدهم إلى تركيا.