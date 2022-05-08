أنقرة (زمان التركية) – انتهت مباراة فريق جالطة سراي التركي مع نظيره باشاك شهير بنتيجة سلبية بدون أهداف.

حل فريق جالطة سراي ذو اللون الأصفر والأحمر، الذي خاض موسمًا سيئًا في الدوري الممتاز، ضيفًا على فريق باشاك شهير ذو اللون البرتقالي والأزرق الغامق الذي يكافح من أجل المشاركة في الكؤوس الأوروبية.

وخلال المباراة التي لعبت في الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري التركي الممتاز، لم يتمكن أحد الفريقين من إحراز أي هدف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد هذه النتيجة، زاد جالطة سراي نقاطه إلى 48 وظل في المركز الثالث عشر.

أما باشاق شهير الذي يقاتل على الكؤوس الأوروبية، يأتي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وكان قد حصل الفريق الأصفر والأحمر على نقطة واحدة فقط في آخر مباراتين لهما في الدوري الممتاز.

ولم يخسر جالطة سراي آخر 4 مباريات خارج أرضه، وحقق فريق باشاق شهير فوزا واحدا و ثلاث تعادلات في المبارايات التي خارج أرضه.