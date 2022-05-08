أنقرة (زمان التركية) – في ظل تصاعد التوتر بين تركيا واليونان بشأن “انتهاك الأجواء” في بحر إيجة، جاء الدعم من الولايات المتحدة لليونان.

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، خرق طائرات تركية للأجواء اليونانية، وقالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، في بيان إن انتهاكات تركيا والرحلات الجوية فوق الجزر اليونانية كانت “استفزازية” وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الموقف.

وفي سياق منفصل، تطرقت نولاند إلى طلب تركيا شراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة، حيث ذكت أن المفاوضات مع تركيا جارية، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعا تركيا إلى التوقف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني بطائراتها الحربية.

وأكد ميتسوتاكيس أن مثل هذه الخطوات تضر بروح الوحدة لدى أعضاء حلف الناتو في فترة حرجة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.