أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي بشأن الانتخابات التي ستشهدها تركيا في 2023 تراجع نسبة تأييد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

فيما زادت نسبة تأييد كل من عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، وعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، على 43.1 من تأييد الناخبيين في حين حصل أردوغان على 33.2 في المئة من التأييد.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات مبكرة.

لفت حزب النصر الذي يتصدر حديث الرأي العام التركي، مؤخرا بتصريحاته المعادية للاجئين، الانتباه بنسبة التأييد التي حصل عليها.

وقبل توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض القائمة بنسبة تأييد بلغت 28 في المئة.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 27.1 في المئة، بينما حصل كل من حزب الخير على 11.6 في المئة من الأصوات وحزب الشعوب الديمقراطي على 9 في المئة من الأصوات وحزب الحركة القومية على 5.4 في المئة من الأصوات.

وعقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد ارتفعت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري إلى 30.5 في المئة.

وحصد حزب العدالة والتنمية 29.5 في المئة من تأييد الناخبين. وبلغت نسبة دعم حزب الخير 12.6 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي 9.9 في المئة وحزب الحركة القومية 5.7 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 4.7 في المئة.

وحصل حزب النصر على 2.2 في المئة من التأييد، متفوقا على حزب المستقبل الذي حصل على 1.9 في المئة من الأصوات وحزب السعادة على 0.9 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 0.7 في المئة.