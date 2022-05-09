أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت 9 مرات، منذ أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن وجود أخبار سارة تتمثل باكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود في 20 أغسطس 2020.

لفت أحمد أكين، في بيان الانتباه إلى الزيادات في فواتير الطاقة في العشرين شهرًا التي مرت منذ البشري التي ساقها أردوغان، حول احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة في البحر الأسود.

وأكد أكين أن سعر الغاز الطبيعي المنزلي زاد بنسبة 100 في المائة، منذ ورود أنباء الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأضاف أكين: “ازدادت فواتير الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي للمواطنين بشكل كبير. خلال هذه الفترة، بدأت فواتير الطاقة تشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بسبب قرارات الحكومة الخاطئة”.

وتابع أكين: “على الرغم من تصريحات حكومة القصر بأنها تكافح التضخم فإن الزيادات في بنود الطاقة تزيد من تكلفة المعيشة. بالإضافة إلى تعريفة الغاز الطبيعي المنزلي، تنعكس الزيادة في تعرفة الصناعة على جميع المنتجات بداية من الإبرة، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج في جميع القطاعات”.

كما أشار أكين إلى أن سبب بلوغ التضخم نحو 70٪ يرجع إلى الزيادة الباهظة في أسعار الطاقة.

كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، كشف أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 2 مليون و249 ألف مشترك خلال عام 2021 المنصرم بسبب عدم سداد الفواتير.

وفي عام 2020 بلغت نسبة قطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد نحو 87 من بين 100 اشتراك، إذ شهد عام 2020 قطع الغاز الطبيعي عن 797 ألف مشترك، لعجزهم عن سداد الفواتير غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2021 متجاوزة مليون و148 ألف مشترك.

شهدت تركيا مطلع العام رفع رسوم عدد من الخدمات من بينها الغاز الطبيعي والكهرباء.