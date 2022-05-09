أنقرة (زمان التركية) – أعلن المدير العام للتليفزيون التركي الرسمي “TRT”، محمد زاهد صوباجي، أن تركيا تستعد لإطلاق منصة رقمية دولية بديلة لـ نتفليكس Netflix في عام 2023.

تصريحات صوباجي جاءت خلال مشاركته في المنتدى الدولي للشباب، حيث ألقى كلمة بعنوان “البث العام في عصر المعلومات المضللة”.

وأوضح صوباجي أن “TRT” ستبني منصة رقمية دولية بديلة لـ Netflix في عام 2023، وستنشئ منصة للشباب وستواصل الاستثمار في الأفلام والألعاب.

قال صوباجي “إننا نعيش حاليا في فترة يتم فيها كسر حدود الحقيقة والكذب، وأن الأفكار والمعلومات السامة أصبحت شائعة، ولا يمكن حتى معرفة التأثير الذي يتعرض له الأشخاص بسببها”.

وأضاف صوباجي: “الأخبار المنشورة خلال النهار لا يمكن إحصائها، والناس ينتقلون من حدث إلى آخر دون معرفة دقة الأخبار، حتى أصبحنا في وقت تتلاشى فيه الحدود بين الحقيقة والأكاذيب”.

وأكد المدير العام للتليفزيون التركي أن المعلومات المضللة ليست فقط في الأخبار، ولكن أيضا في الأفلام والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة وتطبيقات الهاتف المحمول المنتجة على المستوى المؤسسي والفردي، فهي أيضا يمكن أن تكون عنصرًا من عناصر التضليل.

وذكر صوباجي أن الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، وأن الناس قد تم توجيههم عن غير قصد إلى طريقة تفكير مصممة مسبقًا بطريقة من شأنها زيادة الوعي.

تعمل تركيا على حصار وسائل الإعلام والترفيه، وتصدر الحكومة بين الحين والآخر قرارات وقوانين لتنظيم عمل المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بما يخضعها لوصايته.