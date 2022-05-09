أنقرة (زمان التركية) – بلغت معدلات التضخم النقدي في فنزويلا، التي تعاني من أعنف أزمة اقتصادية في تاريخها، 16.3 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات التضخم في تركيا خلال الفترة عينها 31.71 في المئة.

وكشف البنك المركزي الفنزويلي أن معدلات التضخم لشهر أبريل/ نيسان بلغت 4.4 في المئة، حيث تسجل فنزويلا معدلات تضخم دون العشرة في المئة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بعدما عانت من تضخم مفرط عقب تجاوز معدلات التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 حاجز 50 في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ معدلات التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى نحو 16.3 في المئة. وفي المقابل يوضح المرصد المالي الفنزويلي، أحد المنظمات المستقلة التي ترصد معدلات التضخم بالبلاد، أن معدلات التضخم بلغت 3.6 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي ونحو 22 في المئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان.

واللافت في الأمر هو تراجع معدلات التضخم الشهري في فنزويلا الصادرة عن المؤسسات الرسمية والمستقلة عن معدلات التضخم في تركيا التي بلغت 31.71 في المئة خلال ابريل، بحسب هيئة الإحصاء التركية، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه فنزويلا من أحد أعنف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويضطر فيه واحد من كل خمسة أفراد لمغادرة البلاد لأسباب اقتصادية واجتماعية.

هذا وتتصدر فنزويلا دول العالم في معدلات التضخم المرتفعة منذ فترة طويلة.

ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، نحو 70 بالمئة وفق البيانات الرسمية.