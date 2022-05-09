أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 23 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

تظهر بيانات الإدارة العامة لوكالة التوظيف التركية، تسلم 139 ألف و443 شخص وظائف بواسطة المكتب خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة بنحو 23 في المئة على الصعيد السنوي بواقع 3 مليون و583 ألف و503 شخص.

وشغل الذكور 51 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 49 في المئة، إذ بلغت نسبة الزيادة في أوساط الذكور نحو 21.3 في المئة.

وشغلت الفئة العمرية بين 15 و24 عاما نحو 34 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل المسجلين.

يمثل الذكور 62 في المئة من إجمالي من تم توظيفهم بواسطة الوكالة خلال شهر أبريل/ نيسان بواقع 87 ألف و230 رجل، في حين بلغت نسبة الإناث 37.4 في المئة بواقع 52 ألف و213 سيدة.

هذا وبلغ عدد من تم توظيفهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 464 ألف و338 شخص.

وفق هيئة الإحصاء التركية، يبلغ تعداد العاطلين عن العمل في تركيا 3 مليون و579 ألف شخص، خلال شهر فبراير الماضي.