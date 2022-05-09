أنقرة (زمان التركية) – فقد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، نحو 50 ألف متابع على حسابه بموقع تويتر خلال فترة قصيرة.

يأتي ذلك بعد الانتقادات التي عرض لها اكرم إمام أوغلو المنتمي للمعارضة، لظهوره مع صحفيين موالين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي المقابل سجل رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، أعلى زيادة في أعداد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تصدرت دعوته وزير الداخلية، سليمان صويلو، إلى مناظرة مباشرة خلال الأسبوع الماضي حديث الرأي العام التركي.

وكان أنصار إمام أوغلو قد انتقدوا مشاركة الصحفية ناجيهان ألتشي خلال الجولة التي أجراها إمام أوغلو بمنطقة البحر الأسود.

وفي تعليق منه على الأمر أوضح الناطق باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، أن الجدل المثار بين نحو 200 -300 شخص لا يعنيهم. وأعقب تصريح أونجون هذا تصريح آخر من إمام أوغلو أكد خلاله أنه لا يكترث للجدل المثار وهو ما عرضه لمزيد من الانتقادات.

وعلى خلفية هذا الجدل تقلص عدد متابعي إمام أوغلو على موقع تويتر بنحو 50 ألف شخص.

وفي ضوء هذه التطورات أعد حساب بموقع تويتر يحمل اسم “Raporlar” قائمة ترصد التغييرات في أعداد متابعي القيادات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العشرة أيام الماضية.

واحتل إمام أوغلو المرتبة الأخيرة بالقائمة التي تصدرها أوزداغ.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

– أوميت أوزداغ: 242 ألف و953 متابع جديد

– منصور يافاش: 34 ألف و498 متابع جديد

– أردوغان: 23 ألف و297 متابع جديد

– كمال كيليجدار أوغلو: 14 ألف و151 متابع جديد

– ميرال أكشينار: 8 آلاف و822 متابع جديد

– محرم إنجه: 7 آلاف و840 متابع جديد

– علي باباجان: 4 آلاف و496 متابع جديد

– دولت بهشالي: 3 آلاف و370 متابع جديد

– تمل كرم الله أوغلو: ألف و948 متابع جديد

– أحمد داود أوغلو: 285 متابع جديد

– أكرم إمام أوغلو: 50 ألف ألغوا المتابعة