أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المافيا التركي، سادات بكر، إنه سيقوم مع أنصاره بهجمات انتحارية قبيل انتخابات 2023، مثل التي قام بها الطياريين اليابانيين ضد سفن الحلفاء في الجزء الأخير من حملة المحيط الهادي إبان الحرب العالمية الثانية.

تصريحات بكر نقلها الصحفي التركي، باريش بهليفان، خلال مشاركته في إحدى البرامج على قناة “خلق تي في” التركية.

وأوضح بهليفان أن سادات بكر قال لدائرته المقربة، إن هدفه الوحيد الحالي هو استكمال نشر سلسة مقاطع الفيديو التي بدأها العام الماضي، لإنهاء العمل الذي بدأه.

وأضاف بكر: “أنا أناضل بمفردي بشدة. سيستفيد الجميع مما يجب أن أقوله. ليس لدي جواز سفر، وصدر بحقي إشعار توقيف من الإنتربول. ولا استطيع التحرك لأي مكان، ولكن في النهاية أريد إكمال العمل الذي بدأته”.

وتابع زعيم المافيا: “سأنهي ما علي القيام به. لا أعرف كيف ستكون النهاية، ولكن أعلم أنه إذا قمت بتصوير مقطع فيديو، فسيتم ترحيلي اليوم. لا أعرف كيف سينتهي الأمر. لكن يبدو أننا سنقوم بخطوة مثل الطيارين الانتحاريين اليابانيين قبل الانتخابات”.

يذكر أن الإمارات التي يمكث فيها حاليا سادات بكر، منعته من نشر أي تصريحات مسيئة لتركيا.

مؤخرًا اخترق مجموعة قراصنة تسمى “XYBrothers” تابعين لزعيم المافيا التركي، سادات بكر، حسابا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لصحيفة “يني آقيت” التركية الموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

المجموعة نشرت بيانا وصف كل العاملين في الصحيفة بـ”الكلاب”، ونشرت صورة زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وجاء في البيان: “أعزائي في يني آقيت، قدموا بعض الأخبار المحايدة، إذا كان لديكم القليل من الشرف. سيأتي الوقت… وترتدي طوق كلب كونوا مطمئنًين”.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت السلطات التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.