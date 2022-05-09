أنقرة (زمان التركية) – حددت نقابة العمال التركية المقربة من الحكومة Memur-Sen حد الجوع بـ 5آلاف و263.9 ليرة، وخط الفقر بـ14 ألفا و534.9 ليرة، وهي أرقام تقترب من ما أعلن عنه اتحاد العمال التركي قبل أيام.

قالت نقابة العمال “Memur-Sen” إن مسح الجوع والفقر، الشهري يظهر أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد في تركيا في أبريل 5263.9 ليرة تركية وخط الفقر هو 14.534.9 ليرة تركية.

وبحسب المسح، كان هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية في أبريل بقيمة 13.87 بالمائة مقارنة بشهر مارس.

وكانت أكبر السلع زيادة في أبريل البصل بنسبة زيادة 69.3 في المائة، والخس بنسبة زيادة 45.27 في المائة، والطماطم بنسبة زيادة 42.26 في المائة، والبطاطس بنسبة زيادة 41.1 في المائة، والسكر الحبيبي بنسبة 36.78 في المائة.

أما أبرز الانخفاضات فكانت في أسعار الخيار هو انخفاض بنسبة 21.43٪، والكوسة بنسبة 15.42٪، والباذنجان بنسبة 2.98٪، وأغذية الأطفال بنسبة 1.31٪.

وكانت هناك زيادة بنسبة 7.97٪ في أسعار مواد النقل في أبريل مقارنة بشهر مارس.

التغييرات الأكثر لفتا للنظر مقارنة بشهر مارس كانت أجرة المترو بزيادة قدرها 21.72 في المائة، وأجرة التاكسي بزيادة قدرها 20.89 في المائة، وأجرة الحافلة بزيادة قدرها 18.33 في المائة.

وفي أبريل، لوحظ متوسط ​​زيادة بنسبة 8.32 في المائة في أسعار الملابس مقارنة بشهر مارس. كانت أبرز التغييرات في أسعار عناصر الملابس مقارنة بشهر مارس هي البدلات التي زادت بنسبة 21.01 بالمائة، والسترات بنسبة زيادة قدرها 16.83 بالمائة، والقمصان بنسبة 14.56 بالمائة والأحذية بنسبة 13.35 بالمائة.

وبينما كان هناك زيادة بنسبة 12.38٪ في أسعار مواد التدفئة في أبريل مقارنة بشهر مارس. من ناحية أخرى، كانت هناك زيادة بنسبة 1.96 في المائة في أسعار مواد الإسكان. وكانت هناك زيادة بنسبة 6.65٪ في أسعار المواد البيئية والمائية.

وكانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت ارتفاع معدل الفقر الدائم في تركيا وفق بيانات رسمية، لكن بنسبة أقل مما أعلن عنها اتحاد النقابات العمالية في تركيا.

هيئة الإحصاء التركية قالت إن نتائج مسح الدخل وظروف المعيشة لعام 2021، تشير إلى ارتفع معدل الفقر الدائم بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق ليصبح 13.8 في المائة.

من جهة أخرى أعلن اتحاد النقابات العمالية في تركيا قبل أيام أن حد الجوع في تركيا وصل إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.

وفق مسح شهر أبريل، بلغت الزيادة في الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق الذي يجب على أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة توفير “الطعام” 8.02 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.