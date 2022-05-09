أنقرة (زمان التركية) – انتقد الحقوقي التركي ووزير الثقافة والسياحة السابق، أرطغرل جوناي، تزايد عدد الأمهات المعتقلات في السجون التركية.

خلال تغريدة على تويتر بمناسبة عيد الأم، ذكر جوناي أن حماية الأسرة والأطفال مسؤولية دستورية تقع على عاتق الدولة، وأن انفصال الأمهات عن منازلهن وأسرهن وأطفالهن أمر مؤلم ويسبب مشكلة مجتمعية كبيرة، مفيدا أن أولى مهام الدولة خلال المرحلة المقبلة هي تنفيذ تلك المسؤولية الدستورية الواقعة على عاتقها بحماية الأسرة.

هذا وتضم السجون التركية الآلاف من الأمهات المعتقلات بتهم سياسية مثل الانتماء لحركة الخدمة، وتخفي وزارة العدل أعداد الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون، غير أن المنظمات الحقوقية تشير إلى وجود نحو 800 طفل داخل السجون التركية رفقة أمهاتهم.