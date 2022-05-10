القاهرة (زمان التركية) – أعلنت جامعة الدول العربية، مشاركة الأمين العام أحمد أبو الغيط في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش.

ومن المقرر عقد الاجتماع يوم 11 مايو الجاري، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التي يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا.

وأضاف البيان أن أبو الغيط سيلقي كلمة في الاجتماع يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة وجهود الجامعة والدول العربية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الاجرامية.