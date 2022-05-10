أنقرة (زمان التركية) – خطفت عصابة، 17 سائحا بينهم 8 أتراك في دولة هايتي الواقعة ضمن بلدان بحر الكاريبي.

استهدفت العصابة المسماة “400 Mawozo”، المشهورة في هايتي بجرائم الخطف من أجل الحصول على فدية، حافلة سياحية خارج العاصمة بورت أو برنس.

وقعت عملية الاختطاف بالقرب من كروا دي بوكيه التي تم فيها اختطاف 17 مبشرا أمريكا وكندا مسيحيا العام الماضى.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية، اتخذت السفارة التركية في دومينيكا إجراءات بعد مزاعم اختطاف 17 شخصًا، 8 منهم من المواطنين الأتراك، في هايتي.

وكان قد تم اختطاف أكثر من 1200 شخص العام الماضي، من بينهم 81 أجنبيًا، وفقًا لمركز هايتي لتحليل وأبحاث حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، أفادت في البيان الذي أدلى به مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي يوم الجمعة أن 75 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات بين العصابات قبل أسبوعين بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.