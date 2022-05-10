أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الجيد، لوطفو توركقان، إن تركيا تواجه أزمة في استيراد “كلوريد البوتاسيوم” المستخدم في جراحات القلب.

تصريحات توركقان جاءت خلال استجواب برلماني موجه لوزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، حول المشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي في تركيا، وصعوبة استيراد “كلوريد البوتاسيوم” المستخدم في جراحات القلب والعمليات الجراحية المؤجلة.

وفي الاستجواب أوضح توركقان أن هناك مشاكل في توريد محلول” كلوريد البوتاسيوم ” بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، ولا يمكن توفير الإمدادات اللازمة.

وجاء في الاستجواب الموجه لوزير الصحة:

– “ما هي الكمية التقريبية لكلوريد البوتاسيوم المتبقية في المستشفيات والمخازن في تركيا؟ بالنظر إلى متوسط ​​عدد العمليات الجراحية في اليوم، كم عدد الأشهر التي تكفي المخزونات المتبقية لتلبية احتياجات تركيا؟

– هل تم التوصل إلى أي اجتماع أو اتفاق على مستوى الوزارة مع الدول المنتجة حول القضاء على المشاكل المتعلقة بتوريد كلوريد البوتاسيوم الذي له أهمية حيوية في العمليات الجراحية الالتفافية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل تم اتخاذ أي قرار لحل المشكلة؟

– هل تم إجراء أي مشاورات أو اتخاذ أي مبادرات لتجاوز الأزمة الحالية مع الشركات المنتجة من خلال استيراد المواد الخام في تركيا؟ هل هناك أي جدول زمني محدد للتغلب على المشكلة؟”.