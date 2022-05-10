أنقرة (زمان التركية) – أثارت تقارير برتغالية ادعاءات مثيرة في ظل الغموض المحيط بمقعد المدير الفني لنادي فنربهشه التركي الذي نجح في بلوغ المرتبة الثانية ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم بفضل النتائج الناجحة التي أحرزها.

وكشفت قناة CMTV البرتغالية أن النادي التركي توصل إلى اتفاق مع مدير فني شهير عالميا.

وتبين أن رئيس النادي التركي، علي كوتش، توجه إلى البرتغال للقاء البرتغالي جورجي جيسوس، وأنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن جيسوس المتواجد بمدينة ريو لقضاء عطلته، سبق وأن ادلى بتصريحات مهمة حول الانتقالات، لبرنامج “Bem, Amigos!” التلفزيوني، حيث أكد جيسوس على نقطة التوصل لاتفاق مع نادي فنربهشه، مفيدا أن الأمر سيتم الإعلان عنه فور عودته إلى البرتغال.

وأضاف جيسوس أن نادي فنربهشه في انتظاره، قائلا: “سأبد بالحديث عما سأفعل فور عودتي إلى البرتغال. فنربهشه أيضا ينتظر عودتي إلى البرتغال. لا أعلم ماذا سيحدث، لكن سيتوجب علي اتخاذ قرارات”.

ولد جيسوس في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز عام 1954 بالبرتغال. وفي عام 1973 بدأ مسيرته الكروية، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية من بينها سبورتينغ لشبونة وبيلينينسيس وفارينس وسبورت بينفيكا إي كاستيلو برانكو.

وبدأ جيسوس مسيرته كمدير فني في عام 1989 رفقة نادي أمورا. وخلال مسيرته كمدير فني عمل جيسوس مع عدد من الأندية من بينها فيتوريا وبنفيكا وسبورتينغ براغا وفلامنغو ريغاتاس. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 انفصل جيسوس عن نادي بنفيكا لشبونة.

وحصد جيسوس ثلاث بطولات برتغالية و6 كؤوس للدوري البرتغالي وبطولة برازيلية وكأس السوبر البرتغالي.

هذا ويعد جيسوس مدير فني مخضرم فيما يخص بطولات الدوري الممتاز.