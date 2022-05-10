أنقرة (زمان التركية) – فُسرت رسالة التعزية التي أصدرتها وزارة الخارجية التركية، للجنود المصريين الذين راحوا ضحية هجوم إرهابي غرب سيناء مؤخرًا، باعتبارها لفتة دبلوماسية وخطوة نحو مد يد الصداقة مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولات دؤوبة للتطبيع مع مصر التي انتقدها بشدة من قبل، أرسلت وزارة الخارجية بجمهورية تركيا برقية تعزية في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من الجنود المصريين شرق قناة السويس.

وفي بيان مكتوب يدين الهجوم، تم تسليم رسائل معتدلة إلى الدولة المصرية.

وجاء في البيان: ندين الهجوم الذي استهدف محطة ضخ مياه بمنطقة غرب سيناء، في مصر يوم 7 مايو، والذي أسفر عن مقتل 11 جنديًا وإصابة 5 جنود.

وأضاف البيان : “نتمنى رحمة الله على من فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، والشفاء العاجل للمصابين”.

يذكر أن القناة التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة المصرية التي تحمل اسم “مكملين”، والتي تبث من تركيا، وقف بثها الأسبوع الماضي، من الأراضي التركية.

وأعلنت إدارة القناة أنها ستنقل استوديوهاتها إلى دولة أخرى.

وقيل إن سبب خروج قناة مكملين من تركيا، التي تبث من تركيا منذ 8 سنوات، هو تقارب تركيا مع الحكومة المصرية.