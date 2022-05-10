أنقرة (زمان التركية) – طالب الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، الشعب التركي بالاستعداد لتغيير كبير ستشهده البلاد، وعدم إقصاء أي شخص.

كتب دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يدلي بإفاداته من حين لآخر من خلال محاميه، والذي حُكم عليه بالسجن بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية، مقالاً من السجن هذه المرة.

وقال دميرطاش في مقاله: “استعدوا لتغيير كبير. لا تستبعدوا أحدا. اعملوا من أجل أن يقف الجميع يدا بيد وجنبا إلى جنب. القاسم المشترك بيننا هو الجمهورية الديمقراطية … الوطن هو تركيا، ودولتنا المشتركة هي جمهورية تركيا”.

وأضاف دميرطاش: “اتحدوا، اجتمعوا حول مبادئ الديمقراطية. اتركوا النقاش حول من سيكون المرشح. ذلك الموظف العملاق القوي الذي سيرفع البلد إلى مستوى مطلوب، ليس شخصًا واحدًا فقط، بل ملايين الأشخاص”.

وفي نهاية مقاله طالب دميرطاش الشعب بضرورة المشاركة في الانتخابات، والاستعداد لها بحماس ومعنويات وشجاعة، حتى يتم تغيير الحكومة.

يذكر أن ستة أحزاب تركية معارضة أعلنت مؤخرًا التحالف فيما بينها، دون توجيه دعوة لحزب الشعوب الديمقراطي لمشاركتهم، فيما أعلن الحزب الكردي ردًا على ذلك، أنه سيخوض الانتخابات دون تحالفات.