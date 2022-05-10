أنقرة (زمان التركية) – نشب شجار بين عضوي مجلس بلدية بيلك دوزو في إسطنبول، المنتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

عضو مجلس البلدية عن الحزب الحاكم، فاتح فانلي أوغلو، تقدم ببلاغ ضد زميله عضو مجلس البلدية عن الحزب نفسه، حليم يلدرم، يتهمه خلاله بالاعتداء عليه، وقدم تقريرا طبيا يفيد تعرضه للضرب.

وكانت كتلة الحزب بمجلس بلدية بيلك دوزو، اجتمعت لإجراء لقاءاتها التقليدية قبيل أول جلسات المجلس لشهر مايو.

وخلال اللقاء الذي عُقد داخل غرفة كتلة الحزب نشب شجار بين أعضاء كتلة الحزب أسفر عن تعرض فانلي أوغلو للضرب من زميله يلدرم وطرده من الغرفة.

ذكرت صحيفة سوزجو التركية أن فانلي أوغلو سبق وأن خضع لتحقيق تأديبي داخل الحزب وهو ما منعه من المشاركة في جلسات مجلس البلدية طوال فترة التحقيق.

وعقب انتهاء التحقيق التأديبي توجه فانلي أوغلو إلى مبني البلدية للمشاركة في جلسات مجلس البلدية، غير أنه تعرض للاعتداء من طرف يلدرم.

ولم يشتبك فانلي أوغلو مع يلدرم، حيث قام بمغادرة غرفة كتلة الحزب وتقدم ببلاغ إلى الشرطة بشأن الواقعة.

هذا وتقدم فانلي أوغلو أيضا ببلاغ ضد إدارة البلدية لعدم تدخل أمن البلدية في الواقعة بحجة انعقاد الاجتماع داخل غرفة كتلة الحزب.