برلين (زمان التركية) – نشر موقع المونتير المتخصص في الشأن التركي، مقالة تحليلية عن مستقبل العلاقات التركية الإيرانية وصراع النفوذ المتصاعد بين الدولتين، وخاصة على النفوذ في العراق.

اعتبر المونيتر أن الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن العراقية وميليشيا يزيدية تعرف باسم وحدات مقاومة شنكال (YBS) تدل على تصاعد التوترات بين إيران وتركيا في العراق.

فمن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن تركيا توسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، فقد كثفت تركيا الهجمات الجوية والطائرات بدون طيار والمدفعية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني خارج جبال قنديل الشمالية النائية في العراق، كما أن العملية العسكرية (مخلب النسر)

هي أحدث مرحلة من الحملات العسكرية التي بدأت في عام 2019 والهدف هو تصفية قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وقد صرح وزير الدفاع خلوصي أكار إن الجهود الحالية تسعى لإغلاق جميع طرق وصول حزب العمال الكردستاني من العراق إلى تركيا.

وفي نفس الوقت تُستكمل الإجراءات العسكرية التركية باتصالات رسمية تركية- سورية بوساطة موسكو لمعالجة المصلحة المشتركة في احتواء الطموحات الكردية في سوريا، على غرار اتفاقية أضنة لعام 1998 بين أنقرة ودمشق بشأن حزب العمال الكردستاني.

وقد صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي بأن القوات الحكومية السورية كانت تقاتل “بجدية” في “الأيام الأخيرة” وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تعتبرها أنقرة شبيهة بحزب العمال الكردستاني.

وقد صرح جاويش أوغلو بقوله “نحن ندعم وحدة أراضي سوريا، ولدى وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني خطة لتقسيم سوريا”. وهو تصريح يخدم المصالحة التي تسعى لتحقيقها حكومة أنقرة مع الأسد.

وبالعودة إلى العراق فقد أدانت كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان علنًا الهجمات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني باعتبارها انتهاكات لسيادة البلاد، لكن هذه الاحتجاجات لم تتعدى الإجراءات الشكلية، فقد نفذت تركيا عمليات عابرة للحدود ضد حزب العمال الكردستاني واحتفظت بقواعد في شمال العراق منذ الثمانينيات عندما كان صدام حسين رئيسًا للعراق.

ومن جهة أخرى فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود حكومة إقليم كردستان يحافظ على علاقات وثيقة مع أنقرة وعلاقات حادة مع حزب العمال الكردستاني على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يحظى ببعض الدعم بين أكراد العراق.

سنجارأو نقطة الاشتعال

تشير الاشتباكات الأخيرة بين القوات العراقية و YBS في منطقة سنجار بمحافظة نينوى إلى ظهور جبهة جديدة في هذه التوترات المتداخلة، تدعي كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد السيطرة الإدارية على المنطقة وهي نقطة عبور حدودية رئيسية إلى سوريا ، ونقطة دخول حزب العمال الكردستاني إلى العراق.

وتعد سنجار هي واحدة من اثنين من المراكز السكانية الرئيسية للأقلية اليزيدية في العراق، وقد ساعد حزب العمال الكردستاني في تدريب ودعم YBS كما ساعدت في عودة اللاجئين الأيزيديين ، ومحاربة داعش ، واستكمال جهود التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في عام 2014 ولكن بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة، حافظ حزب YBS المدعوم من حزب العمال الكردستاني على تأثيره في المنطقة، حيث يواصل مجلس الحكم الذاتي الديمقراطي لسنجار التابع لـ YBS السيطرة على سنجار بينما توجد حكومة منافسة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني في المنفى في دهوك.

لكن من جهة أخرى تسعى القوات العراقية إلى طرد المقاتلين الإيزيديين لإعادة بسط سلطتها على المنطقة – وهي مصلحة مشتركة للحكومة التركية التي ترى أن YBS متحالفة مع حزب العمال الكردستاني وهو ما دعى تركيا إلى التهديد بإرسال قواتها لغزو سنجار.

إيران تتحدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتركيا

حذر تقرير المفتش العام في البنتاغون من أن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يساهم في عدم الاستقرار في العراق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الميليشيات المتحالفة مع إيران في المنطقة تدعم حزب العمال الكردستاني، وتقدر وكالة استخبارات الدفاع (DIA) أن وحدات الحشد الشعبي “ربما تحسب أن هجماتها ضد تركيا ستردع تركيا من مهاجمة حزب العمال الكردستاني في العراق الفيدرالي مع تعزيز صورتها العامة كمدافعين عن السيادة العراقية” وفقًا لتقرير البنتاغون.

وقد دعا سفير إيران السابق في العراق و المسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني إيراج مسجدي أنقرة العام الماضي إلى سحب قواتها من العراق، مضيفًا أن تركيا ليس لديها أي مبرر للتدخل في سنجار.

وبحسب المونتير فإن التقارير الواردة تدعم الرواية التي تقول بأن الميليشيات المدعومة من إيران وراء سلسلة من الهجمات الصاروخية على أربيل منذ مارس / آذار ، ومؤخراً في الأول من مايو / أيار ، لكن القليل منها استهدف منشآت أمريكية، ذلك لان الهدف الرئيسي من تلك الهجمات هو محاولة إيران التأثير على تشكيل الحكومة في العراق ، فقد سعت إيران إلى ممارسة الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتمتع بأغلبية المقاعد، حيث تفضل إيران تسوية بين التحالف وإطار التنسيق المنافس المكون من الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران.

ولكن في الوقت نفسه قد تكون الهجمات على أربيل أيضًا بمثابة رسالة إلى تركيا بشأن صادرات النفط والغاز للحزب الديمقراطي الكردستاني عبر تركيا وهي جبهة أخرى في صراعهما على النفوذ في العراق. حيث لا ترغب إيران في تشجيع فرص تصدير الغاز البديلة للحزب الديمقراطي الكردستاني، لا سيما وأن صناعة النفط والغاز الإيرانية لا زالت تحت العقوبات، ولا تزال نتيجة المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، و الذي بمقتضاه سيتم رفع العقوبات عن صناعة الطاقة الإيرانية غير مؤكدة بعد .