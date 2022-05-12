أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت ودائع المقيمين في تركيا بالعملات الأجنبية بمقدار 31.80 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت الكيانات الاعتبارية بمقدار مليار 383.6 مليون دولار، وفق بيانات رسمية.

وفق البنك المركزي التركي، ارتفعت ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية في أسبوع 6 مايو بمقدار 1.41 مليار دولار.

وبحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي، فإن الودائع بالعملات الأجنبية للسكان المحليين، والتي بلغت 213 ملياراً و808.6 مليون دولار في الأسبوع السابق، بلغت 215 ملياراً و 224 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 6 مايو.

وزادت ودائع الأشخاص الحقيقيين بالعملات الأجنبية بواقع 31.80 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق لتصبح 137 مليارا 348.60 مليون دولار، فيما زادت الودائع بالعملات الأجنبية للكيانات الاعتبارية بمقدار 1 مليار 383.6 مليون دولار لتصل إلى 77 مليار 875.3 مليون دولار.