أنقرة (زمان التركية) – طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الأمريكي الموافقة على بيع طائرة F-16 إلى تركيا.

صحيفة وول ستريت جورنال، قالت استنادًا إلى مسؤولين أميركيين، إن اتفاقية بيع أسلحة متطورة ومعدات أخرى لأسطول طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا قد رُفعت لموافقة الكونجرس الأمريكي.

وتهدف الصفقة إلى قياس نبض الكونجرس في محاولة منفصلة لبيع أربعين طائرة F-16 جديدة إلى تركيا.

يأتي ذلك بينما أثنت الولايات المتحدة على دور تركيا مؤخرًا في دعم الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي، وقيادة تركيا مفاوضات للتهدئة بين موسكو وكييف.

وكانت تركيا قد طلبت أكثر من 100 طائرة مقاتلة من طراز F-35، لكن تم تعليق مشاركتخا في البرنامج بعد أن اشترت صواريخ S-400 روسية الصنع.

عوضًا عن ذلك، طالبت تركيا بشراء مجموعات تحديث وطائرات F-16 جديدة للطائرات الحربية الحالية بميزانية قدرها 1.4 مليار دولار تم إنفاقها على طائرات F-35. صفقة F-16 تكلف ما يقرب من 7 مليارات دولار.