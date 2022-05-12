أنقرة (زمان التركية) – تعاني بلدية كوجالي شمال غرب تركيا، من ارتفاع قياسي في معدلات الفقر، ويحتاج نحو نصف سكانها لإعانات اجتماعية من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.

واعتبارا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 بلغ إجمالي الدين العام لبلدية كوجالي التي يديرها حزب العدالة والتنمية، نحو 10 مليار و471 ألف ليرة، حيث يشير تقرير أنشطة البلدية إلى حالة الكساد الاقتصادي التي تشهدها تركيا.

ويوضح التقرير تقدم 290 ألف و363 من سكان المدينة البالغ إجماليهم 2 مليون و33 ألف مواطن، بطلبات إلى البلدية للحصول على إعانات اجتماعية خلال عام 2021 مفيدا أن حجم هذه الطلبات كان 21 ألف و541 طلب خلال عام 2018.

وخلال عام 2021 قدمت البلدية إعانات اجتماعية بحجم 171 مليون و486 ألف ليرة لتيسير حياة المتضررين اقتصاديا.

ولفت التقرير الانتباه إلى التزايد في أعداد طلبات الإعانات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2018 تلقت البلدية 21 ألف و451 طلبا للحصول على إعانات اجتماعية.

وفي عام 2019 ارتفعت هذه النسبة إلى 62 ألف و246 طلب إعانة لتتراجع هذه النسبة في عام 2020 إلى 54 ألف و827 طلب.

وخلال عام 2021، الذي تفاقمت خلاله التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، شهدت طلبات الإعانة الاجتماعية زيادة قياسية بلغت 14 في المئة من إجمالي سكان المدينة.

وفق نقابة العمال التركية المقربة من الحكومة Memur-Sen يبلغ حد الجوع في تركيا 5 آلاف و263.9 ليرة، وخط الفقر 14 ألفا و534.9 ليرة، وهي أرقام تقترب من ما أعلن عنه اتحاد العمال التركي قبل أيام، حيث أعلن أن حد الجوع في تركيا وصل إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.